「これからも死ぬまでご馳走してください（笑）」盟友・杉谷拳士が本誌に寄せた中田翔への「贈る言葉」

「大将」と呼ぶ理由

「昨年会った時に『腰が……』という話はしていましたし、プレーを見ていても体が相当しんどそうだなと見ていました。ただそれでも今年引退を決意するとは思っていませんでした……」

中日ドラゴンズの中田翔（36）が今季限りでの引退を決意したことに率直な気持ちを漏らしたのは、中田の相棒とまで言われた北海道日本ハムファイタ―ズの元選手で選手取材やリポーター、テレビ出演などで活躍する杉谷拳士さん（34）だ（以下、発言は杉谷さん）。

「（引退のことで）大将から事前に連絡はありませんでした。それを知ったのは報道が出る前日の夜、近ちゃん（近藤健介・福岡ソフトバンクホークス）から、大将のInstagramのスクショとメッセージが来ました。そのスクショを見て『なにごとだ』とは思いましたけど、でもその瞬間にはある程度覚悟はしましたね。

翌日朝にはもう（引退決意の）報道がバーッと出て、電話をかけても出られないだろうと思ったので、メッセージを送らせていただきました。それに対して返信は『ありがとう』の５文字だけでしたけど（笑）、でもそれで十分だと思ったんですよね。

このメッセージだけで終わる関係ではないですから。酒を酌み交わしながら思い出話や大将のセカンドキャリアの話をゆっくりと話しましょう、とメッセージをさせてもらいました。近いうちに名古屋には行くと思います」

今もなお中田のことを愛情を込めて「大将」と呼ぶ杉谷さん。この呼び名の由来はなんだったのだろう。

「最初に“大将”と呼んだのは大引さん（大引啓次）なんです。2013年ですね。それまでは翔さんって呼んでいたんですけど、大引さんが“大将”と呼ぶのを聞いて、大将って呼び名がこれほど似合う人いないでしょうって、みんな呼ぶようになりました。本人もまんざらでもなさそうでしたし（笑）」

「学ぶことはそこまでなかったです（笑）」

杉谷さんはしきりに、中田への感謝を口にした。

「中田翔っていう選手と出会わなかったら、僕も14年間プレーできなかったでしょうし、いちプレーヤーとして一緒のユニフォームを着られたことを誇りに思っています。プロ入りして１年目に中田翔という選手を見て、世の中、とんでもない選手がたくさんいるんだなと間近で感じました。

キャンプの時もずっと一緒にノック受けていましたし、移動の時もずっと横にいました。普段見られないような中田翔の一面を見せてもらっていました。皆さんからは豪快に思われるような性格、あの体格なんですけど、実は繊細さを持ち合わせていて、周りの声にも敏感でした。そうした優しい一面もある人なんです。

食事にもたくさん連れて行っていただき、本当たくさん食べさせてもらいました。そうやって大将にしてもらったことは後輩にもしていかなきゃいけないんだな、って教育を受けてきました。今度は自分が後輩たちを連れて行ったりしています」

プレーヤーとしての中田翔から学ぶことも多かっただろうと思うが……。

「学ぶことはそこまでなかったです（笑）。野球のレベルが違いましたので（笑）。大谷翔平選手くらいストイックに野球に取り組んでいたら、三冠王を４度５度くらい獲ってるんじゃないかってくらいの才能でしたし、バットコントロール、飛距離、グラブのハンドリング、スローイングの良さ、どれをとっても超一級品でした」

中田が引退発表の前日に投稿したInstagramの写真に写し出されていたのは、現在所属しているドラゴンズではなく、ファイターズ時代のユニフォームを着た姿だった。

「深い意味はないと思いますよ。ちょうどいい写真があれだったんだと思います。そんな人なんです」

そんな中田に、杉谷さんはどんな言葉を贈りたいだろうか。

「18年間、４番であり続けなければいけないというプレッシャーの中でプレーしてきていると思うので、打順を気にせず、バットを置いて家族や子供たちとの時間をゆっくりと作ってほしいと思います。これで野球人生が終わったわけではないですし、僕らの関係が終わったわけではないです。ここからのほうが長いですし、これからも死ぬまでご馳走してください（笑）。

まだシーズンは残っていますので、僕が17歳の時に見たあのスイングを、この人が日本の野球界を変えていくんだろうな、と夢を見たあのスイングをもう一度見せてほしいです。あの豪快なフルスイングを打席で見たいです」

シーズンも残り30試合ほど。杉谷さんだけでなく、プロ野球ファンも中田翔のフルスイングを待ち望んでいるだろう。