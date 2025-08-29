「STARTO ENTERTAINMENT」は28日、Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）が同日をもってグループを卒業すると発表した。事務所は退所せず、俳優として活動する。グループの出演が発表されている31日の野外音楽祭「a―nation」は出演せず、グループは7人体制でパフォーマンスを披露する。これを受けメンバーの伊野尾慧（35）が公式インスタグラムのストーリーズを更新し、心境をつづった。

伊野尾は中島の卒業が発表された翌日29日、午前3時ごろにストーリーズを更新。「眠れるわけないよなぁ 一緒に頑張ってほしいな ごめんよ」とつづり、ファンに寄り添った。

この投稿に、ネット上では「ストーリー見て涙が止まらなくて」「あまりにも切なすぎる」「伊野尾さんの言葉にまた涙出そう」「深夜の伊野尾くんに救われた」「やっぱ我らが伊野尾くん」「伊野尾くんが元気でありますように」「朝から伊野尾さんの優しさに触れ、泣く」などの書き込みが見られた。

中島は07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。俳優やモデルとしてもマルチに活躍してきた。今回の卒業は「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とし、「まずは俳優活動に専念する予定です」としている。