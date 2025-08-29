今買い足すなら“この1本”！【ユニクロ】大人コーデの即戦力♡「おすすめジーンズ」

世界的なジーンズ熱は冷めやらない一方で、少しずつトレンドの形に変化が見られるように。今回は、大人世代が今買い足す際におすすめしたいジーンズを【ユニクロ】からピックアップ！ キレイめに寄せやすいスマートなストレートジーンズや、たっぷりワイドなシルエットからアップデートされたカーブジーンズなど、ジーンズコーデの鮮度を高める即戦力アイテムをお届けします。

クラシカルなストレートシルエットでキレイめに

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

ジーンズのトレンドフォルムが少しずつ細身へと移り変わっている今。クラシカルなストレートシルエットのジーンズは、大人のワードローブに一本持っておくと重宝しそう。癖のないミドルウエストと脚線を拾いすぎないスマートなラインによって、キレイめにスタイリングしやすいのが魅力です。シャツやカーディガンとともに、あえてきちんと着こなすのが今の気分！

センタープレスとフレアラインが脚線美を演出

【ユニクロ】「スリムフレアトラウザージーンズ」\4,990（税込）

改めてフレアジーンズへの注目度が高まりつつあるなか、大人世代もチェックしておきたいこちらのジーンズ。ひざ上から始まるスリムなフレアラインやセンタープレス入りのディテールが、脚をスラリと見せてくれそうな一本です。あえてウォッシュ加工を抑えてディープな色味を出した風合いのおかげで、キレイめなスラックス感覚でコーデを楽しめそう。

こなれ見えを狙えるワイドシルエットを再解釈

【ユニクロ】「ワイドストレートジーンズ」\4,990（税込）

公式サイトにて「ほどよいハイウエストとワイドストレートシルエットで脚長効果抜群」と紹介されている一本。これまでのトレンドの流れを汲んだワイドシルエットを、よりすっきりとしたラインへとアップデートしているのが特徴です。脚線をカバーしつつもルーズに見えにくい、いいとこ取りのバランスは思わずデイリーにヘビロテしたくなってしまうかも。

一点投入で絵になる下重心の大胆なカーブライン

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

一大トレンドになったバギージーンズにやわらかなカーブをプラス。外側にボリュームを持たせた絵になるシルエットは、物足りなさを感じるワンツーコーデに一点投入で存在感を発揮してくれそうです。華奢なポインテッドトゥのパンプスを添えて、たっぷりと下重心のフォルムを強調するスタイリングもおすすめ。ひと癖を感じられるジーンズとして、まずはプチプラで挑戦してみては？

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ