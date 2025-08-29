趣里＆“RYOKI”三山凌輝が結婚＆第1子妊娠を正式発表 直筆署名で思い「心安らぐ家庭を築いていけるように」
俳優の趣里（34）とダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）が29日、結婚を発表した。趣里は現在、第1子を妊娠中という。
【報告文】「2人で力を合わせて」直筆署名とともに結婚・妊娠を発表した趣里＆RYOKI
2人は自身のSNSで「いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告。「2人の間に新しい命も授かることができました。何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と伝えた。
続けて「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
趣里は、1990年9月21日生まれ、東京都出身。2011年3月、TBS系ドラマ『3年B組金八先生ファイナル』で俳優デビュー。15年公開の映画『東京の日』で映画初主演を務める。18年公開の映画『生きてるだけで、愛。』で、『第42回日本アカデミー賞』新人俳優賞、『第28回日本映画プロフェッショナル大賞』主演女優賞を受賞。
以降、ドラマ『私の家政夫ナギサさん』（20年）、ドラマ『レッドアイズ 監視捜査班』（21年）、ドラマ『DCU』（22年）、配信ドラマ『東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-』（23年）、映画『ほかげ』（23年）などに出演。また、23年、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』で、ヒロインの花田鈴子（福来スズ子）を演じ、主題歌「ハッピー☆ブギ」も担当。父は俳優の水谷豊、母は俳優の伊藤蘭。
RYOKIは、1999年4月26日生まれ、愛知県出身。映画『縁側ラヴァーズ』や、ドラマ『ダメな私に恋してください』、2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』などに出演。2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』で、ボーイズグループ・BE：FIRSTのメンバーに選ばれる。今年5月25日に所属事務所「Flash Up etoile」から独立。BE:FIRST・RYOKIとしても活動を一時休止している。
