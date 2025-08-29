第1打席はクォントリル、第3打席はコックスのカーブを捉えた

【MLB】フィリーズ ー ブレーブス（日本時間29日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブレーブス戦に「2番・指名打者」で先発出場。1試合2本塁打の大暴れで47号とし、ドジャース・大谷翔平投手に2本差をつけた。

シュワーバーは初回の第1打席で、カウント2-1からカル・クォントリル投手のカーブを捉え、右翼席へ打球速度111.7マイル（約179.7キロ）、450フィート（約137.1メートル）、角度25度の豪快弾を叩き込んだ。さらに8-3で迎えた4回、フルカウントからオースティン・コックス投手のカーブを振り抜き、再び右翼席へ。打球速度102.7マイル（約165.3キロ）、飛距離383フィート（約116.7メートル）、角度35度の完璧弾だった。

1試合2発の活躍で今季47号とし、2023年の自己最多記録に早くも並んだ。また、シーズン47本塁打はフィリーズでの球団歴代4位タイとなっている。本塁打数は大谷に2本差でトップ、打点数113はメジャー1位を独走している。（Full-Count編集部）