満席のレストランで「年寄りの客をどかしてよ！」罵倒する女性客 → 後ろの客の『一言』に胸スカッ

外食では、ゆったりとくつろぎながら食事を堪能したいものです。

しかし、そんなひとときを大声で怒鳴り散らす人に邪魔されてしまえば、せっかくの料理も台無しになってしまいます。

今回は、レストランで騒ぎ立てるクレーマーと鉢合わせしてしまったという、知人Oさんの体験談をご紹介します。

レストランのランチタイムで

店内には再び穏やかな時間が流れ、老夫婦も落ち着いてランチを味わい、笑顔で店を後にしました。

ちなみに、騒がしい女性客を注意してくれた若いカップルには、店主から感謝の気持ちとして小さなデザートが振る舞われたそうです。

飲食店は、誰もが等しく食事を楽しむための場所。急ぐ気持ちは理解できますが、自分の都合を押し通すために騒ぎ立てるのはマナー違反です。

お客様同士が思いやりを持ち合うことこそが、お店の心地よい雰囲気を守るのだと、Oさんは強く感じたといいます。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

