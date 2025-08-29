この組み合わせ最高ーーーッ！！（喜）【マクドナルド】チーズたっぷりで贅沢♡「限定バーガー」

伝説の2週間が始まる！ LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE」のCMが話題の【マクドナルド】から、チーズ好きにはたまらない「限定バーガー」が登場。8/20 ～ 9/2までの2週間限定商品なので、気になる方はお早めに！

間違いないやつ！「チーズチーズてりやきマックバーガー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「この組み合わせ食べたかったーッ！」と大興奮のこちらは、通常のてりやきマックバーガーに「チェダーチーズとホワイトチェダーチーズ」がトッピングされた、チーズたっぷりの限定バーガー。こってりとした味わいのてりやきソースに、濃厚な2種のチーズがベストマッチ。「思わず笑顔になってしまう美味しさ」と絶賛されています。お値段は\470（税込）です。

チーズ好きも虜！「チーズチーズダブルチーズバーガー」

チーズを思う存分楽しみたいという方におすすめなのが、こちらの「チーズチーズダブルチーズバーガー」。通常のダブルチーズバーガーに入っているチェダーチーズ2枚に「ホワイトチェダーチーズも2枚」追加した背徳感マシマシの1品。レポーターのHaruさんいわく「チーズの濃厚さも食べ応えもUP」しているため、いつものダブルチーズバーガーとは違った満足感があるそう。お値段は\500（税込）。どちらも9/2までの限定商品なので、期間内にリピしてみてはいかがでしょう。

