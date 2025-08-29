『DOPE 麻薬取締部特捜課』第9話 特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響き…
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の第9話が、29日に放送される。
【写真多数】キャスト16人を一挙紹介！高橋海人、中村倫也、新木優子、井浦新ら
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
■第9話のあらすじ
才木（高橋海人）の元にジウ（井浦新）から連絡が入り、遂にゲームの開始が告げられる。渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3か所で何かが起きると語るジウ。ジウの意図が分からない状況で、才木は怒りだけを募らせていく。
そんな中、才木は再度接触をしてきた陣内（中村倫也）から渋谷駅で爆破テロを起こした犯人の所持品を受け取る。サイコメトリーで才木は2か所の犯行予定場所を読み取るが、残り1か所がどうしても分からないまま。
一方、特捜課オフィスで現場をサポートしていた棗（熊井啓太）は、その犯行現場に規則性があるのではと推理。異能力である記憶力をフル稼働させる棗だったが、突然、特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響き…。
【写真多数】キャスト16人を一挙紹介！高橋海人、中村倫也、新木優子、井浦新ら
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
才木（高橋海人）の元にジウ（井浦新）から連絡が入り、遂にゲームの開始が告げられる。渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3か所で何かが起きると語るジウ。ジウの意図が分からない状況で、才木は怒りだけを募らせていく。
そんな中、才木は再度接触をしてきた陣内（中村倫也）から渋谷駅で爆破テロを起こした犯人の所持品を受け取る。サイコメトリーで才木は2か所の犯行予定場所を読み取るが、残り1か所がどうしても分からないまま。
一方、特捜課オフィスで現場をサポートしていた棗（熊井啓太）は、その犯行現場に規則性があるのではと推理。異能力である記憶力をフル稼働させる棗だったが、突然、特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響き…。