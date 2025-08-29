劇場アニメ『ひゃくえむ。』が『東京2025世界陸上』と“陸上コラボ” 特別ムービーがきょう29日から劇場上映決定
『東京2025世界陸上』（9月13日〜21日開催）と劇場アニメ『ひゃくえむ。』（9月19日公開）のスペシャルコラボとして、“陸上コラボ”特別ムービーが29日より関東の劇場28館で上映されることが決定した。
【動画】かっけぇ！Official髭男dismの新曲 『ひゃくえむ。』予告映像
『ひゃくえむ。』は、『チ。 ―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞最年少受賞ほか、数々の賞を席巻する魚豊氏の連載デビュー作。陸上競技の世界で、「100ｍ」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語。
特別ムービーは、公益財団法人東京2025世界陸上財団のメディアパートナーおよび東京2025世界陸上プリンシパルサポーターであるTBSが、開幕迫る『東京2025世界陸上』をさらに盛り上げるべく、「ブランドメッセージ篇」と「劇場内マナー篇」の2種類を制作。それぞれTBSと劇場アニメ『ひゃくえむ。』の公式SNSにて公開されるほか、ブランドメッセージ篇は9月1日〜14日に東京・池袋オレンジロードビジョンでも放映される。
■『東京2025世界陸上』×劇場アニメ『ひゃくえむ。』 “陸上コラボ”特別ムービー
※「8番出口」・劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」の上映回の本編前に流れます。
※本件に関する映画館へのお問い合わせはご遠慮ください。
【『東京2025世界陸上』×劇場アニメ『ひゃくえむ。』ブランドメッセージ篇】
上映期間：8月29日（金）〜9月11日（木）／関東24劇場（※早期終了の可能性あり）
上映劇場：TOHOシネマズ ららぽーと富士見、TOHOシネマズ 市川コルトンプラザ、TOHOシネマズ ららぽーと船橋、TOHOシネマズ 市原、TOHOシネマズ 柏、TOHOシネマズ 流山おおたかの森、TOHOシネマズ 八千代緑が丘、TOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 日本橋、TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ 渋谷、TOHOシネマズ 六本木ヒルズ、TOHOシネマズ 池袋、TOHOシネマズ 上野、TOHOシネマズ 錦糸町、TOHOシネマズ 西新井、TOHOシネマズ 府中、TOHOシネマズ 立川立飛、TOHOシネマズ 南大沢、TOHOシネマズ 上大岡、TOHOシネマズ ららぽーと横浜、TOHOシネマズ 川崎、TOHOシネマズ 海老名、TOHOシネマズ 小田原
【『東京2025世界陸上』×劇場アニメ『ひゃくえむ。』劇場内マナー篇】
上映期間：8月29日（金）〜9月11日（木）／関東4劇場
上映劇場：ユナイテッド・シネマ豊洲、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ幕張新都心、イオンシネマみなとみらい
