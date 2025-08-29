「これダンス？“性行為”じゃん」発言で炎上のHONEY J、夫との不和説を一蹴　誕生日に熱烈ハグ

韓国の女性ダンサーHONEY Jが、夫ジョンダムから誕生日を祝われる様子を公開した。

【写真】HONEY J「性行為じゃん」発言の被害者

HONEY Jは8月26日、インスタグラムに動画を投稿。そこには、モデルである夫ジョンダムがユーモラスにステップを踏みながら現れ、HONEY Jに高級ブランドの紙袋を手渡す場面が収められていた。HONEY Jは感謝を伝えて熱烈にハグ。そばで見守っていた幼い娘も一緒に喜び、温かい雰囲気を演出した。

2人は2022年に結婚し、翌年4月に娘ラブを授かった。しかし今年5月には、不仲を疑う声が上がった。あるユーチューブ動画でHONEY Jが「ラブがいなかったら、もう別れていたかも」と発言し、ジョンダムも同調したことがきっかけだった。HONEY Jはその後「甘い時もあれば、ピリッとする時もあるだけ」と説明し、夫婦仲に問題はないと強調している。

（画像＝HONEY J Instagram）

HONEY Jは最近、Mnetのダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演。だが、チームメイトのAIKIとともに他チームのダンスを「これダンス？“性行為”じゃん」と酷評した発言が物議を醸し、炎上した。同番組は最終的に日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を下ろしている。