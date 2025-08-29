5月11日の前走NHKマイルCで12番人気3着と好走し、その後は放牧を挟んでローズS（9月14日、阪神芝1800メートル）で始動を予定しているチェルビアット（牝3＝高野、父ロードカナロア）の鞍上がルメールに決まった。28日、シルクレーシングが発表。新コンビで秋初戦に臨む。

前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整し、22日に帰厩した。27日の2週前追いは坂路でしまいを伸ばし、4F54秒7〜1F12秒1を馬なりでマーク。順調に乗り込みを重ねている。

また、同厩の半兄オールナット（牡4、父サトノダイヤモンド）は短期免許で来日予定のモレイラとの新コンビでチャレンジカップ（9月13日、阪神芝2000メートル）へ。同クラブが発表した。5月17日の前走新潟大賞典6着後、予定していた17日の札幌記念が出走馬決定賞金順で除外。その後、いったんノーザンファームしがらきに出て、28日に栗東トレセンに帰厩した。

2頭の半姉に同じく高野厩舎で14年秋華賞、15年ジャパンカップを制したショウナンパンドラがいる。