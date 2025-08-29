現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】切ない表情の登美子

8月29日第110回の最後に、第23週「ぼくらは無力だけれど」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第110回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第110回あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）は引っ越しをして羽多子（江口のりこさん）と同居生活を始める。

そんな中、電話に出た羽多子が、嵩に来たラジオドラマの脚本の依頼を受けてしまう。

焦る嵩にのぶが謝ると、嵩は何かを思い出し、ある絵を取り出す。

嵩が語るストーリーに引き込まれたのぶは、子どもとお母さんの話だからと書くことをためらう嵩の背中を押す。

翌日、嵩が書き上げた『やさしいライオン』がラジオから流れる――。

＜ドラマ内で流れた予告＞

原稿をくしゃくしゃに丸めて投げる嵩。

「これでだめだったらボクは漫画家を辞める」と嵩の声が重なる。

机には丸められた原稿が山積みになっている。



「漫画かなんかやめちちゃいなさい」と話す登美子。

にらみあう登美子と羽多子。のぶと嵩はその様子を見ている。

「嵩さんの気持ちを踏みにじってきたがやろ」と羽多子。

場面が変わり、柳井家のリビングにいるパン職人の草吉が「ごめんなさい」とつぶやく。



「必ずすごい作品を」

窓辺で物憂げな蘭子。

「もう、八木さんの会社には行きません」

雨の中、八木は蘭子を見つめ…

天才漫画家・手嶌治虫が「必ず、やないたかしさんはすごい作品を描きます」と伝える。



嵩とのぶと握手をする手嶌治虫。

どこかを駆け上がる嵩。



「たかし、たっすいがーはいかん」というのぶの声がする。

のぶは、青空の下で笑顔を見せて――。







ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。