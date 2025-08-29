「こんなひどい洪水は初めて」ヒンズー教の巡礼ルートで大規模な地滑りが発生し41人死亡　インドやパキスタンで記録的な雨が降り続き各地で大きな被害

インドやパキスタンでは記録的な雨が降り続き、各地で大きな被害が出ている。

インド直轄地のジャム・カシミールで大規模な地滑り

インド北部では、大雨の被害で濁流の中に建物が崩れ落ちていた。

住民は、「午前3時ごろから浸水し始め、少なくとも4軒の住宅が流されました」と語った。

現地メディアによると、インドが直轄地とする北部ジャム・カシミールで26日、大規模な地滑りなどが発生し、少なくとも41人が死亡したという。

けがをした人は、「突然雷が落ち、土砂崩れが発生しました。大きな岩が丘を転がり、小屋が滑り落ち、私の顔に当たりました」と当時の状況を話した。

地滑りに巻き込まれた被害者の多くは、ヒンズー教の著名な寺院までの巡礼ルートを徒歩でたどっていた人たちだったという。

カシミール地方では8月14日にも、ヒンズー教の巡礼ルートで土砂崩れが発生し、60人以上が死亡する被害が出たばかりだった。

インド北部では川の堤防が決壊するなどして道路が寸断され、これまでに5000人以上が避難しているという。

パキスタンでも大雨による死者が800人超える

一方、大雨の被害は、インドの隣国パキスタンでも出ている。

降り続いた雨で広い範囲が冠水し、イスラム教の礼拝施設モスクも水につかった。

住民は家畜などを連れて避難していて、 ボートを使った救助活動も続けられている。

救助された住民は、「こんなにひどい洪水を見るのは初めてです」と語った。

パキスタンでは、「モンスーン」と呼ばれる雨季に入った6月下旬以降、大雨による死者が800人を超えている。

今回の大雨では、氾濫した川のダムの水をインドがパキスタン側に放流していて、これにより被害の拡大が懸念され、地元当局は注意を呼びかけている。

