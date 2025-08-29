merry jenny×サンリオ♡いちご新聞コラボスウェット＆トート

merry jennyから、サンリオの「月刊 いちご新聞」との特別コラボアイテムが登場♡ 予約販売が開始され、いちご新聞の歴代表紙デザインを落とし込んだスウェットとトートバッグを展開。スウェットは9,350円（税込）、トートバッグは8,250円（税込）で、フリルやキャラクターモチーフなど細部までこだわったデザインが魅力。毎日のおしゃれに特別感をプラスできます♪

歴代表紙をフリル額縁に♡特別感あふれるスウェット

いちご新聞frill frillスウェット

「いちご新聞frill frillスウェット」は、キャラクターをフリルの額縁に収めたデザインがポイント。袖部分にもキャラクターのモチーフやロゴをあしらい、細部までこだわりを感じられる一枚に仕上がっています。

カラーはピンク、クリーム、チャコールの3色展開で、サイズはFの取り扱いです。価格は9,350円（税込）。

毎日使いたい♡収納力抜群のフラワートート

いちご新聞frill frillトート

スウェットとおそろいの小花柄をあしらった「いちご新聞frill frillトート」は、内ポケット付きでパソコンやペットボトルも収納可能。オフホワイト、イエロー、ブラウンの3色展開で、価格は8,250円（税込）。

デザインだけでなく使い勝手も考えられた、とっておきのトートバッグです♡

merry jenny×サンリオで特別な毎日を

merry jennyとサンリオのコラボアイテムは、予約販売中♡ スウェットは9,350円（税込）、トートバッグは8,250円（税込）で手に入ります。

歴代表紙デザインやキャラクターモチーフをふんだんに使用した特別感あふれるアイテムは、毎日のコーデに華やかさをプラス。

おしゃれでかわいいサンリオアイテムを手に入れて、HAPPYな毎日を過ごしてください♪