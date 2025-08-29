福岡管区気象台は29日午前7時33分、福岡県に雷注意報を発表した。同県では、同日昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意を呼びかけた。

【29日午前4時38分発表の福岡管区気象台防災コメント】

＜防災事項＞29日は、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。30日も、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激し雨が降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、県内全域で大雨警報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性があります。なお、29日、30日ともに、激しい雨や非常に激しい雨が見込まれ、大雨注意報（浸水害、土砂災害）、洪水注意報を発表する可能性が高い。

＜早期注意情報（警報級の可能性）＞30日昼過ぎから夜のはじめ頃 大雨［中］ （県内全域）



＜予想降水量（多い所）＞（29日6時から30日6時まで）1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量80ミリ（県内全域）