初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、東京・市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷で９・１１後楽園ホール大会の記者会見を開催した。

会見には、同団体初参戦で船木誠勝のレジェンド王座に挑戦する黒潮ＴＯＫＹＯジャパンが出席。船木とは、２０１４年から所属したＷＲＥＳＴＬＥ―１時代に指導を受けた師匠。会見では欠席した船木がビデオで「彼には自分を倒しにきて欲しい。自分も負けないぐらい抵抗します」とコメントを寄せた。

この動画メッセージを見つめた黒潮は「怖いですよね」と切り出すと「一言で言うなら怖い！すっごい怖い！！めちゃくちゃ怖い！！！やりたくない！怖い」と連呼した。

さらにＷ―１在籍時の弟子入りも「俺の意志ではなかった。俺をエースにするためには、一回怖い思いした方がいいって船木さんの弟子になったんですけど」と暴露した。船木からの指導として当時、体重７５キロで「ご飯食べなって１日８回言われるんです。それで８食。１か月で２０キロ増えた。９７キロ」と急増したことを明かすと「次にご飯食べちゃダメだよっていうんです」と船木から１日の食事を「アーモンド２０粒ね」と指示され、結果、１か月半で６８キロにまで激やせしたことを振り返り「そういうのを思い出してたら５６歳で抵抗ってどうなっちゃう。だけど俺も別れて１０年間、何もしてなかったわけじゃない」と強がったが「全部入れて怖いです戦うのが。会うのも怖い。しゃべるのも怖い」と再び連呼した。

さらにＷ―１時代に懇親のバーベキューで「１時間、船木さんに包丁持って追いかけられたことがあるんです」とまくし立て「怖いんです。怖い」と連呼、それでも「悪い思い出ではないんです。全部が面白かった。けど当時は震えていた。お世話にもなったし大好きな人でもあるんですけど怖いという印象しかないです」と震えた。

だからこそ「船木さんからチャンピオンベルトを取りたい。船木さんに負けを弟子の俺が教えてあげます」と闘志。さらに船木の「ストロングスタイル」に対抗し「俺がアメリカで付いたあだ名が『スタイルストロング』。個性が強いという意味です。この戦いはプロレス界の中でも重要。強さか個性か。俺のプロレスで見せます」と宣言。会見中に「怖い」を１２回も連呼したが最後は神妙に覚悟した。

９・１１後楽園大会は全７試合を予定。開催まで残り２週間となったが現時点で４試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

同大会の出場予定選手は以下の通り。

ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ

▼タッグマッチ

タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典