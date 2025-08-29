ロシアのミサイル、ドローン攻撃を受けた建物で救助活動が行われている＝２８日、ウクライナ首都キーウ/Valentyn Ogirenko/Reuters

（ＣＮＮ）ロシアが２８日に行ったウクライナ首都キーウへの夜間空爆をめぐり、ホワイトハウスのレビット報道官は同日、トランプ大統領は「快く思ってはいない」ものの、「驚いてもいない」と述べた。当局者によると、この攻撃は開戦以降２番目に大きな空爆となり、少なくとも１９人が死亡した。うち４人は子どもだという。

レビット氏によると、トランプ氏は事態の進展を注視している。レビット氏は、トランプ氏は戦争の終結を望んでおり、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領も「同様に終結を望んでいるに違いない」と述べた。

また、トランプ氏が「追ってこの件について追加声明を出す」と予告したが、詳細は明らかにしなかった。

ケロッグ・ウクライナ担当特使は同日、ＳＮＳへの投稿で、今回の攻撃を「言語道断」とし、「米国大統領が追求している平和（を脅かす）」と警告した。

トランプ氏とプーチン氏のアラスカ会談をめぐり和平交渉の機運は高まりを見せた。しかしその後は膠着（こうちゃく）状態に陥っているようだ。ホワイトハウスは、次の段階としてプーチン氏とゼレンスキー氏の２者会談を示唆していたが、クレムリン（ロシア大統領府）は近い将来における実現の可能性に否定的な姿勢を示している。