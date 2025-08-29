バンダイスピリッツは、「30MF リーベルホーリーナイト(セレモニアル)」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

2025年12月発送予定「30MF リーベルホーリーナイト(セレモニアル)」(4,620円)

『30 MINUTES FANTASY』より、マクシミリアの聖騎士「リーベルナイト」の上位ジョブにあたる「リーベルホーリーナイト」が、クラスアップ可能なアーマーや武装にゴールドメッキ加工を施し、格式あるセレモニーへ参列する様を表現された特別仕様で登場。

アーマーのホワイト部分はグロスインジェクションを採用。素体シルエット部はホワイトパールカラーを採用し、通常版と異なる素体仕様となっている。

別売りの『30MF』シリーズの商品はもちろん、30MINUTES LABEL共通の3mmジョイントによる組み合わせ、ジョブチェンジ、カスタマイズ遊びが可能となっている。



















(C)BANDAI SPIRITS 2023