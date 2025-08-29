

（写真：ブルームバーグ）

【ランキング表】信頼される｢CSR企業ランキング｣環境編トップ50

『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はそのなかから環境部門のランキングを紹介する（ランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位300位まで掲載している。そちらも参考にしていただきたい。

同率首位キヤノンの取り組み

環境部門では、キヤノン、三井住友フィナンシャルグループが同率1位。次いで、3位にNTTドコモビジネス（旧NTTコミュニケーションズ）がランクイン。同率4位に富士通、NTTドコモ、NTT東日本、NTT西日本、丸井グループ、DMG森精機、MS＆ADインシュアランスグループHD、東京海上HD、日本生命保険といった、幅広い業種の企業が並んだ。





同率首位のキヤノンは2030年までに「『ライフサイクルCO2製品1台当たりの改善指数年平均3％改善』を継続的に達成し、累計で50％改善する」という目標を掲げ、2023年度には累計44.4％の改善まで達成した。

経済産業省が主導する「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度」を導入し、自社製品の一部で製品ライフサイクル全体のCO2排出量をオフセットする取り組みも実施。

さらに、プラスチック削減の取り組みでは、複写機におけるトナーカートリッジの回収・リサイクルを1990年から継続しており、2023年までの累計で回収量は約46.4万トン、新規資源の消費を約33.1万トン抑制している。

同率首位の三井住友フィナンシャルグループは、金融グループとしての強みを生かし、さまざまな脱炭素ソリューションをグループ一体となって提供している。グリーン・トランジションファイナンス、コンサルティング、再エネ設備導入などがその例だ。

グリーンファイナンスの2020〜2023年度累積実績は11兆円、グリーン預金の2023年度残高は20億ドルに達するほか、森林ファンドへの出資により、植生回復と生物多様性や水資源の保全にも貢献している。また、カーボンクレジット取引のプラットフォームである、「Carbonplace」に設立メンバーとして参画し、国内外の顧客が高品質なカーボンクレジットに容易にアクセスする機会も提供する。

3位のNTTドコモビジネスは、自社のCO2削減目標に基づき、調達先へCO2削減・公表の協力要請をするなど、サプライチェーンエンゲージメントを通じた気候変動への取り組みを強化している。希望する調達先には、自社のCO2排出量見える化ツールを無償提供する支援も実施。環境ビジネスへの取り組みとして、農林水産省が推進する「水稲栽培による中干し期間の延長」の方法論に基づく、カーボンクレジットの創出・販売も行っている。

上位企業はあらゆるサプライチェーンを巻き込む

環境部門においては、同率1位の2社が満点を獲得しただけでなく、3位以下の企業も高得点が並び、環境に関する取り組みが全体的に向上してきていることが見てとれる。上位企業の特徴は、脱炭素をはじめとする環境課題への対応が自社単位での取り組みに留まらず、顧客や仕入・販売先など、あらゆるサプライチェーンを巻き込んだものが当たり前になっていることだ。

単なるCO2削減などで終わらず、自社のビジネスと環境課題を紐づけ、新たなビジネスへと発展させている企業が多いのも、上位企業に共通する傾向かもしれない。

掲載企業一覧

キヤノン／三井住友フィナンシャルグループ／NTTドコモビジネス／富士通／NTTドコモ／NTT東日本／NTT西日本／丸井グループ／DMG森精機／MS＆ADインシュアランスグループホールディングス／東京海上ホールディングス／日本生命保険／デンソー／NTT／伊藤忠商事／セイコーエプソン／サントリーホールディングス／イオン／ローム／荏原／インフロニア・ホールディングス／大和証券グループ本社／野村ホールディングス／三井物産／KDDI／日本郵政／いすゞ自動車／J.フロント リテイリング／NTTアーバンソリューションズ／ライオン／北越コーポレーション／第一生命ホールディングス／住友生命保険／大和ハウス工業／オムロン／ユニ・チャーム／資生堂／古河電気工業／九州電力／JVCケンウッド／アース製薬／井関農機／JT／村田製作所／NEC／旭化成／NTTデータグループ／住友商事／三菱商事／アサヒグループホールディングス／鹿島／SCREENホールディングス／キユーピー／ヤマハ／TOYO TIRE／SOMPOホールディングス／日新電機

（伊東 優 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集部）