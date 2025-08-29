東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6532 高値0.6538 安値0.6503
0.6581 ハイブレイク
0.6559 抵抗2
0.6546 抵抗1
0.6524 ピボット
0.6511 支持1
0.6489 支持2
0.6476 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5884 高値0.5892 安値0.5847
0.5947 ハイブレイク
0.5919 抵抗2
0.5902 抵抗1
0.5874 ピボット
0.5857 支持1
0.5829 支持2
0.5812 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3749 高値1.3791 安値1.3741
1.3830 ハイブレイク
1.3810 抵抗2
1.3780 抵抗1
1.3760 ピボット
1.3730 支持1
1.3710 支持2
1.3680 ローブレイク
