東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6532　高値0.6538　安値0.6503

0.6581　ハイブレイク
0.6559　抵抗2
0.6546　抵抗1
0.6524　ピボット
0.6511　支持1
0.6489　支持2
0.6476　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5884　高値0.5892　安値0.5847

0.5947　ハイブレイク
0.5919　抵抗2
0.5902　抵抗1
0.5874　ピボット
0.5857　支持1
0.5829　支持2
0.5812　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3749　高値1.3791　安値1.3741

1.3830　ハイブレイク
1.3810　抵抗2
1.3780　抵抗1
1.3760　ピボット
1.3730　支持1
1.3710　支持2
1.3680　ローブレイク