２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．６０ドル（＋０．４５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４７４．３ドル（＋２５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９１９．０セント（＋４７．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１０．２５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８５．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２８．２５セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．７５（＋１．０１）
出所：MINKABU PRESS
