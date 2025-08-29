２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７１ドル高 エヌビディアが下げ渋り安心感 ２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７１ドル高 エヌビディアが下げ渋り安心感

２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７１．６７ドル高の４万５６３６．９０ドルと３日続伸し、最高値を更新した。前日に決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞は売られながらも下げ渋り、投資家に一定の安心感をもたらした。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が続き、株式相場を支援した。



アメリカン・エキスプレス＜AXP＞やセールスフォース＜CRM＞が買われたほか、ＨＰ＜HPQ＞が堅調推移。ビル・ホールディングス＜BILL＞が値を飛ばし、ピュア・ストレージ＜PSTG＞やスノーフレイク＜SNOW＞が大幅高となった。一方、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞、メルク＜MRK＞が冴えない展開。ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やコカ・コーラ＜KO＞が安く、ディックス・スポーティング・グッズ＜DKS＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は１１５．０１ポイント高の２万１７０５．１５と３日続伸した。アルファベット＜GOOGL＞やアップル＜AAPL＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。ブロードコム＜AVGO＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が値を上げ、クラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞やデータドッグ＜DDOG＞が高い。半面、テスラ＜TSLA＞が軟調。クーパー＜COO＞とアーバン・アウトフィッターズ＜URBN＞が下値を探った。



