お笑いコンビ、カカロニの栗谷（35）が27日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。20歳の時「ヤンキーになった」と衝撃告白した。

この日は栗谷、日本一おもしろい大崎、レインボーのジャンボたかおら芸人が自身の武勇伝を披露する企画が放送された。

その中で栗谷は「ずっとヤンキーに憧れてて。20歳の時にヤンキーになろうと思って、地元のコンビニにたむろってるヤンキーに声かけて“ちょっと、仲間に入れてくんねえ？”って言って。俺、20歳でヤンキーになったんだよ」と告白。共演者から「おっせえ！」「すげーな」などと次々と突っ込みの声が上がった。

栗谷は「で、（当時）ゲーセンから出たらさ、中学生が10人くらいいてさ“カネ出せよ”って言われて。出すわけねえじゃん、中坊に。そしたら“なめてんのか”って言って殴りかかってきたわけ。で、最初の3人ぐらいうまく（パンチを）かわしたんだけど、一番ちっちぇえヤツのローキックで動き止められちまって。そっから顔ボッコボコにされて…全財産8000円持っていかれてさ。でもさ、1回も手、出さなかったんだよ。すごくねえか？」と最後に“自慢”を入れつつ、続けた。