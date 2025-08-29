BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が保有していた、韓国の大手総合エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）の株式3万3500株がハッキング組織による不正アクセスを受け、一部が流出した。韓国メディアが報じた。

昨年1月、証券口座にあったHYBEの株式、当時の株価で84億ウォン（約8億4000万円）がハッキング組織に狙われた。当時、JUNG KOOKは韓国軍隊に服務していたが、株に動きがあることを不審に思った所属事務所が口座を停止し、被害額は一部にとどまった。3万3500株のうち、500株（約1000万円相当）がすでに第三者に渡っていた。JUNG KOOKは昨年3月、株式返還の民事訴訟を起こし、裁判所が被害を認め、被害の株式全部を返還する判決を出したため、被害額はゼロとなった。

犯行に及んだのは、有名芸能人や実業家らの名義を盗用し、数百億ウォンを横領した国際ハッキング組織。セキュリティーがもろいウェブサイトで個人情報をハッキングして偽造身分証を作った上で、被害者名義の格安スマホを開通し、スマホでの認証を経て被害者の金融口座残高と仮想資産に不正アクセスしたという。

韓国公営放送MBCは28日「一昨年7月から1年9カ月間、16人から390億ウォン（約39億円）ほどを横領した」と報じた。

ソウル警察庁サイバー捜査2隊長は、MBCのインタビューで「口座開設、金融口座侵入、身分証明書発給、また仮想取引所侵入に必要なこのような非対面認証体系を迂回（うかい）したことは前例のない事件です」と答えた。

犯行グループは、被害に気付きにくい可能性が高い、軍服務中や海外滞在中の芸能人、収監中の実業家を標的にしていたという。MBCは「警察は昨年、国内の組織員10人余りを摘発したのに続き、組織を率いた中国人をこのほどタイで捕まえ、国内に移送した」と伝えた。