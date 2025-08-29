ロシア軍がウクライナの首都キーウに対して大規模なミサイルとドローンによる攻撃を行い、子ども４人を含む少なくとも１７人が死亡、４８人が負傷したと、現地当局が２８日（現地時間）に発表した。

ＡＰ通信やロイター通信によると、今回の空襲は、ウクライナ戦争の外交的解決がほとんど進展しない中、数週間ぶりに発生した大規模な攻撃だ。攻撃は深夜に行われ、ドローンや巡航ミサイル、弾道ミサイルが使用され、高層住宅など多くの建物が激しく損傷し、市内の各所で火災が発生した。

キーウ市軍政長官のティムール・トカチェンコ氏は、「典型的なロシア式の攻撃で、一般住宅地域の建物を狙い、複数の方向からの合同攻撃が行われた」と述べ、「キーウ市内７つの地域、約２０カ所で被害が発生し、市中心部のショッピングセンターを含む約１００棟の建物が損壊した」と明らかにした。また、ＥＵ代表部とブリティッシュ・カウンシルも被害を受けたことから、ＥＵと英国が強く反発している。

東部郊外では５階建ての建物が一部損壊し、救助隊が生き埋めになった可能性のある人々の捜索にあたっている。ドニプロ川の対岸にあるアパート２棟も深刻な損傷を受けており、死者数はさらに増える可能性がある。

ウクライナのゼレンスキー大統領はＳＮＳ「Ｘ」で、「ロシアは外交的解決と戦争終結の代わりに殺戮を選んだ」と非難し、ロシアに対する強力な制裁を求めた。また、「平和を訴えながらも主に沈黙を守っている全世界の対応を期待する」と強調した。

一方、ロシア国防省は、「ウクライナの防衛産業施設と軍用飛行場を攻撃した」と主張している。ウクライナ軍当局は、ロシアが発射したドローン５９８機のうち５６３機、ミサイル３１発のうち２６発を撃墜したと発表した。

中部のヴィンニツャでは鉄道施設が損傷し、主要な電力インフラが攻撃され、住民６万人が停電を経験した。

これに対し、ウクライナ軍は、ロシア南部の黒海沿岸にあるクラスノダールのアフィプスキー製油所およびサマラ製油所を攻撃した。アフィプスキー製油所ではドローン攻撃によって火災が発生し、被害の範囲はまだ明らかになっていないとロイターは報じた。

ロシア国防省は、少なくとも７地域でウクライナのドローン１０２機を撃墜したと発表している。