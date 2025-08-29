「pitch in」の意味は？覚えておいて損なし！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「Maybe we can all pitch in and buy her something great.」というように使います。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「誰かに貢献する」でした！

「pitch in」は「協力する、援助する、力を貸す」というときによく使われるイディオムです。

「Maybe we can all pitch in and buy her something great.」

（みんなで割り勘してなにか素敵なものを買ってはどうかな）

似た表現に、「to contribute」＝「提供する・貢献する」や「help out」＝「手助けをする」がありますよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。