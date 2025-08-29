「pitch in」の意味は？覚えておいて損なし！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「pitch in」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「Maybe we can all pitch in and buy her something great.」というように使います。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「誰かに貢献する」でした！
「pitch in」は「協力する、援助する、力を貸す」というときによく使われるイディオムです。
「Maybe we can all pitch in and buy her something great.」
（みんなで割り勘してなにか素敵なものを買ってはどうかな）
似た表現に、「to contribute」＝「提供する・貢献する」や「help out」＝「手助けをする」がありますよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部