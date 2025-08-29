『鬼滅の刃』の累を演じてほしい俳優ランキング！ 同率2位「神木隆之介」「板垣李光人」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたら、下弦の伍・累（るい）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
作品中で最初に登場した現役の十二鬼月、下弦の伍・累。鋭い糸を自在に操り、拠点にしている那田蜘蛛山を舞台に炭治郎たちと死闘を繰り広げました。少年のような容姿を持ち、鬼になる前の悲しい過去を背負っています。
同率2位に選ばれたのは、神木隆之介さん。2歳のころから子役として活動をスタートさせた神木さんは、CM、ドラマ、映画、声優とさまざまな作品で活躍しています。
漫画原作の実写化映画にも数多く出演し、映画『るろうに剣心』シリーズの瀬田宗次郎役、『バクマン。』の高木秋人役、『3月のライオン』の桐山零役など、コミカルからシリアスまで幅広い役柄を演じ分け、その演技力が高く評価されています。また、NHK連続テレビ小説『らんまん』や映画『ゴジラ-1.0』などの話題作へも出演し、国民的俳優として人気を博しています。
回答者からは、「中性的な雰囲気が合っているから」（30代女性／北海道）、「少年らしい繊細な表情と、狂気を孕んだ怖さを同時に表現できる俳優で、悲哀ある鬼の役に合っているから」（60代男性／福岡県）、「神木くんなら累の美しさと儚さを演じられると思うから」（30代女性／東京都）、「落ち着いた美少年のイメージ」（50代女性／山形県）「幼さもありつつ、冷酷な役が似合いそう」（30代女性／東京都）などの声がありました。
板垣李光人さんも同率2位にランクイン。端正な顔立ちと中性的な雰囲気、高い演技力で、映画『約束のネバーランド』や『ブルーピリオド』など人気漫画の実写化作品にも多数出演。7月から公開中の漫画実写化映画『ババンババンバンバンパイア』や、7月から放送中のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）など、話題作への出演が続いています。
2025年後半も、10月公開の映画『ミーツ・ザ・ワールド』や、後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』などの出演作が続きます。また、報道番組『news zero』（日本テレビ系）の水曜パートナーを務めるなど多彩な活躍に期待が寄せられています。
回答者からは、「絆に執着しそうな感じを上手く表現できそう」（40代男性／神奈川県）、「累独特の落ち着きと幼さを演じられそう」（20代女性／福岡県）、「白い肌と儚げな感じがぴったりだから」（20代女性／大阪府）、「アクションシーンがかっこいいから」（50代男性／愛知県）などの声がありました。
1位は、加藤清史郎さん。1歳1カ月で子役としてデビューし、7歳のときに出演したトヨタ自動車のCM「こども店長」で一躍脚光を浴びます。人気アニメの実写化映画『忍たま乱太郎』シリーズで主演を務め、NHK大河ドラマ『天地人』や漫画の実写化ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）など数多くの作品に出演しています。
自身のInstagramの投稿でも、すっかり大人になった姿が話題を呼んでいる加藤さん。2025年は、7月から放送しているテレビドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）で武装集団“妖（あやかし）”のリーダー“般若”役を担当するほか、11月からはミュージカル『デスノート THE MUSICAL』で主人公・夜神月役を演じる予定です。
回答者からは、「子供でもなく、大人でもないような不思議な雰囲気が似合っていると思います」（40代女性／和歌山県）、「累の非情なところと少し幼い性格などもうまく表現できそう」（20代女性／大阪府）、「子役のイメージが強くて、子役＝家族って感じがするからです」（20代女性／愛知県）、「幼さと深い孤独を併せ持ったキャラクターに合う繊細な演技ができる俳優。悲しみと恐怖を同時に感じさせる存在感が期待できます」（60代男性／福岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
