「彼氏彼女みたい」つるの剛士、美人娘の運転で帰宅するほっこり動画に反響！ 「鼻の下伸びてますよ〜」
タレントのつるの剛士さんは8月27日、自身のInstagramを更新。美人な娘が車を運転している姿を公開しました。
【動画】“飲んじゃった”つるの剛士、娘の運転で帰宅
コメントでは「コレはサイコー」「彼氏彼女みたいですね 仲良し」「あんなに小さかったうーちゃんが運転してるのなんだか不思議」「うーちゃんの運転に浸るつるのパパ！幸せそう！」「素敵な一コマ 良き意味で今宵の酔もひとしおですね！」「最高のドライバーですね」「パパさん嬉しそう 鼻の下伸びてますよ〜」「幸せな時間にもっとパパ酔っちゃいますね」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「最高のドライバーですね」つるのさんは「飲んじゃったパパ 娘の運転で帰れる優越感。ドヤ」とつづり、1本の動画を投稿。車を運転する娘を、助手席に座るつるのさんが撮影しています。娘は動画の序盤でちらりとカメラを見ており、とても美人であることが分かります。
「3年ぶりに家族全員が揃い」17日には「子どもたち帰国して3年ぶりに家族全員が揃い、久しぶりに7人で妻の実家のある 福島いわき へお盆帰省休み旅も終了〜」とつづり、家族7人の集合ショットを公開していたつるのさん。全員が美男美女で、圧巻です。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
