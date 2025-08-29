「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）

黄金ルーキーが着実に成長を遂げている。広島・佐々木泰内野手が球団の新人では１４年の田中広輔以来となる７試合連続安打をマーク。「まだ自分でもできると思っているので、いい経験を積んでいきたいです」と前を向いた。

まずは二回無死一、二塁の場面。田中将の内角１４４キロに詰まりながらも、左前にポトリと落とす安打で好機を拡大した。「いい軌道でスイングできているから安打になった」と納得の一打。この回の４得点に貢献した。五回には石川に２球で追い込まれながらも、３球目のチェンジアップを片手で中前へ。５試合ぶりのマルチ安打を記録し、好調ぶりを印象づけた。

佐々木の登場曲といえば、いきものがかりの「じょいふる」。サビ前の「たいっ！」３連発に合わせた盛り上がりが定番だが、現在は偶数打席限定で、アイドルグループｉＬｉＦＥ！の「会いにＫｉＴＥ！」を使用している。実は小園と羽月が内緒で変更。それ以降、偶数打席で安打が増えたことを受け、「ゲン担ぎで変えてません」と笑顔で明かした。思わぬ曲変更も、今では背中を押す力となっている。

チームが上位進出を懸け、負けられない戦いが続いている中で１４試合連続でスタメン出場。存在感は日を追うごとに高まっている。「しびれる戦いの中で結果を出せる選手になりたい」。佐々木のバットがチームの明るい未来を切り開いていく。