忙しいので炊飯はいつも「早炊きモード」です。「普通」で炊くよりも電気代は節約になっていますよね？

そもそも「早炊き」はどのような仕組み？普通炊きとの電気代の差はない？

「早炊き」は、炊飯時間を短くするためのモードです。お米を水に浸す「吸水」の時間や、炊き上がった後の「蒸らし」の工程を短縮する代わりに、加熱を強めて一気に炊き上げることで、短時間で炊き上げられるようになっています。

「早炊き」を選択すると、時間は確かに早くなりますが、その分だけ強い火力で炊き上げるため、消費電力量が大きく減るわけではありません。

そのため、早炊きを選んでも電気代の節約効果はごく小さいか、むしろ微増することもあります。節電を期待して早炊きを常用すると、思ったより効果が得られないと感じる可能性が高いでしょう。



省エネ炊飯コースの方が電気代を抑えやすい

炊飯器の取扱説明書では、省エネ法の測定方法に基づく「1回あたりの消費電力量」が示されるのが一般的です。電気代は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会の目安である1kWhあたり31円で換算します。

同じ5.5合クラスでも機種差はありますが、傾向として「普通炊き」は約200Wh前後、「省エネ炊飯コース」は約150Wh前後になります。

電気代に換算すると、

●普通炊き：約0.200kWh×31円＝約6.2円

●省エネ炊飯：約0.150kWh×31円＝約4.65円

差は1回あたり約1.55円です。毎日1回炊けば、年間で約566円の違いになります。食感の好みと電気代のバランスを見ながら、日常は省エネ炊飯を基本にしつつ、必要に応じて炊き分けるとよいでしょう。



節電のカギは「保温時間を減らすこと」

炊飯そのものよりも、長時間の保温が電気代に影響します。一般的な5.5合炊きクラスでは、保温は1時間あたり約15Whです。電気代の換算は、1kWhあたり31円を用います。

0.015kWh×31円＝約0.47円

つまり、1時間あたり約0.5円です。

●6時間なら 0.015kWh×6×31円＝約2.79円（約2.8円）、

●12時間なら 0.015kWh×12×31円＝約5.58円（約5.6円）です。

毎日12時間保温を続けると、月は約5.58円×30日＝約167円、年は約5.58円×365日＝約2037円（約2000円）になります。炊飯方式の違いで生じる1回あたりの差が数円前後であることを考えると、保温の扱い方の方が家計への影響は大きいといえるでしょう。

電気代を抑えるには、炊飯予約を使って食事の直前に炊き上げる方法が有効です。食べきれない分は小分けにして冷凍しておけば、必要なときに電子レンジで温め直せます。こうした工夫をすれば、長時間保温を避けながらおいしさも保てて、電気代の節約にもつながるでしょう。



早炊きは節約目的には不向き。省エネ炊飯と保温短縮を組み合わせるとよいでしょう。

早炊きは便利ですが、普通炊きより電気代が安くなるわけではなく、節約効果は小さいです。電気代を抑えたい場合は、省エネ炊飯コースを基本にし、保温時間を短くする工夫がより効果的です。

タイマーや冷凍保存を上手に使えば、電気代を節約しながら毎日のご飯を快適に楽しめるでしょう。



出典

経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー