遊びに誘っても断られ続ける５歳児が人の心を大きく動かした「巧みすぎる言葉」

7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや感動したこと、思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、子どもたちから発せられる言葉についてお届けします。成長するにつれて言葉の使い方や表現力も豊かになっていきますが、はなゆい家の子どもたちも年々おしゃべり上手に。特に現在5歳になる息子くんは大人がびっくりするような発言も多くなってきているそう。どんな名言が飛び出したのか、詳細を綴っていただきました。

子どものひと言に心を動かされることも

みなさん、こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。子どもって、ときどき思いがけないタイミングで名言を残しますよね。そんな我が子のひと言に、涙ぐんだり、心を動かされたことはありませんか？

今回は、そんな「子どものひと言に胸を打たれる瞬間」が詰まったエピソードをお届けします。

ある日のこと。5歳の息子おーちゃんが、7歳の娘まる子に「遊ぼう！」と呼びかけました。でも、姉から返ってきたのは素っ気ない断りの言葉。見かねた私が代役を買って出たものの、おーちゃんが「ママは大丈夫だよ」と言い（泣）、優しく拒否られました（切ない）。

お姉ちゃんと遊びたい弟が、断られ続けた末にポツリつぶやいた言葉……それは、ぎゅわわーんと、姉（と母）の心を、大きく揺るがすものでした！

我が家の“言葉の魔術師（イリュージョニスト）”であるおーちゃんは、しばしば親の私が驚いてしまうほどの発言をします。「この子、人生何周目？AI搭載でもしてるの!?」と思わされるほど、ドキッとするセリフを放って、場を動かす天才です。

この漫画を読み終えたときに、きっとあなたも「うちの子も、あんなことこんなこと言ってた」と、何か思い出すはず！

「伝えたい」と思っているからこそ

この漫画を描いていて、「言葉って人を動かす力があるんだな」と、改めて思いました。

小学生になった姉のまる子は、最近では弟おーちゃんが好きな“ごっこ遊び”をするよりも、一人で取り組む遊びが好みの様子。なので、弟と遊ぶことが減っていました。

でも、「僕はまるちゃんと遊ぶために生まれてきたのにな」というおーちゃんのまっすぐな言葉は、彼女の心の扉を開かせ（私の心も！）、その後は二人で遊んでいました。

我が家の“言葉の魔術師”おーちゃんですが、その片鱗は以前からありました。

パパに「一番仲良しの友達って誰？」と尋ねたおーちゃん。思い浮かばず気まずそうにしているパパにこっそり「僕を一番の友達にしていいよ」とささやいたり。まる子が不機嫌なときには「僕が世界で一番好きなのは、まるちゃん」とつぶやいて、まる子の機嫌をたちまち直したり。おーちゃんの発言は本当にすごい！

ちなみに夫は「おーちゃん、モテるやろうなぁ……うらやましい！」と本気で悔しがっています。こんな具合に人を動かす言葉遣いって、習ったり教わったりするものではないですよね？ 本人が本気で「伝えたい」と思って出てくるものだから、自然と心に響く。まっすぐでピュアな、言葉の力を感じます。

育児期間中、大変なこともありますが、こういう瞬間があるととても救われます。

