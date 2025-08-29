使用マシンは「ホンダNSX CONCEPT-GT ’16」

Honda Racing eMS 2025

Honda Racing eMSは、より多くの方にモビリティを操る楽しさと、身近にモータースポーツの感動を感じてもらうことを目的に、ホンダのモータースポーツ活動を担うHRCが主催するグローバルeスポーツイベント。2024年は世界70カ国から延べ20万人、初開催の2023年から累計で40万人を超えるeスポーツプレイヤーが参加した。

日本時間の8月29日（金）から9月28日（日）まで行われるオンライン予選「Online Qualifier（オンライン クオリファイアー）」は、GT7オリジナルコース「レイク・マジョーレ」にて「ホンダNSX CONCEPT-GT ’16」を使用したタイムアタック形式で行われる。

ホンダNSX CONCEPT-GT ’16

ホンダNSX CONCEPT-GT ’16

マシンはこのイベントのために用意された特別リバリーで、これまでのHonda Racing eMSの開催に協力している企業、アルプスアルパイン株式会社、NTT テクノクロス株式会社が提供するセキュリティ対策ツール「iDoperation」と健康管理システム「HM-neo」、そして鈴鹿サーキットと縁の深いパンとケーキのお店「ドミニクドゥーセの店」のロゴがあしらわれている。

そして日本時間の12月6日（土）・7日（日）のオンライン決勝大会「Grand Final（グランド ファイナル）」は、「欧州・中東・アフリカ」「北米・中南米」「アジア・オセアニア」3つの地区に分けて開催。各地区における満18歳以上のトップ10名が出場し、地域ごとにチャンピオンを決定する。

また昨年に続き、223万人のチャンネル登録者数を超える人気VTuber「戌神ころね（いぬがみころね）」をHonda Racing eMSアンバサダーに起用。より多くの方にeモータースポーツの魅力を訴求していく。

戌神ころね

戌神ころねさんはこのようにコメントしている。

「なんと！今年もHonda Racing eMSのアンバサダーに就任させていただくことになりました戌神ころねです！またこのような素敵な機会をいただけて本当にうれしく思います。みんなと盛り上がれる時間を楽しみにしています！」

今後、公式ウェブサイトにて参加方法のほか、出場選手やプログラム詳細、イベントスケジュールなどの情報が随時更新される。

INFORMATION

■Honda Racing eMS 2025オンライン予選概要

・イベント名：Honda Racing eMS 2025 Online Qualifier

・開催期間：日本時間2025年8月29日（金）16:00～2025年9月28日（日）23:59

・内容：『グランツーリスモ7』オリジナルコース「レイク・マジョーレ」にて「ホンダNSX CONCEPT-GT ’16」を使用したタイムアタック形式

・参加条件：予選開始日に年齢満7歳以上（日本在住者は満6歳以上）でPS5用またはPS4用ソフト『GT7』のオンラインプレイが可能な方

・参加賞：『GT7』内で使用可能な「Honda NSX CONCEPT-GT ’16」特別リバリー車をプレゼント

■Honda Racing eMS 2025オンライン決勝大会概要

・イベント名：Honda Racing eMS 2025 Grand Final

・開催予定日：日本時間2025年12月6日（土）・7日（日）

・内容：『グランツーリスモ7』を使用し、オンラインにて決勝レースを実施。「欧州・中東・アフリカ」「北米・中南米」「アジア・オセアニア」の3地区に分けて開催。各地区の予選上位が参加し、地域ごとのチャンピオンを決定

「欧州・中東・アフリカ」地区と「北米・中南米」地区からはおのおの上位10名、「アジア・オセアニア」地区からは上位9名に、昨年の当大会優勝者である佐々木拓眞選手を加えた10名

・年齢条件：満18歳以上（決勝開催日に18歳以上であること。ただし韓国の居住者は19歳以上、サウジアラビア、クウェートおよびアラブ首長国連邦の居住者は21歳以上）

Honda Racing eMS 公式Xアカウント