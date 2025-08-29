女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9月1日から第23週「ぼくらは無力だけれど」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

次週予告には、ついに風来坊のパン職人・屋村草吉（阿部サダヲ）の姿。6年ぶりに高知の朝田家に姿を現した第16週・第80話（7月17日）以来7週ぶりの再登場となる。

第94話（8月7日）、辛島健太郎（高橋文哉）が東京・新橋付近で大きな壺を抱えた似た人物を目撃していたが、その後、何をしていたのか。

SNS上には「ヤムおんちゃん、満を持して再登場」「再臨」「髪のボリュームが少なくなっていた（笑）」などと歓喜の声が続出。反響を呼んでいる。