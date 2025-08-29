¤½¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª75ºÐ½÷À¡Ò·î7Ëü5,000±ß¤Î°äÂ²Ç¯¶â¡ÓÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÈá·à¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµîÊ¬¤âÁ´³ÛÊÖ¶â¡×¤ÎÈó¾ð¤ÊÄÌ¹ð
»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼õµë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¤³¤Ü¤·¤¿¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¡×¤¬¡Ä
º´Æ£·Ã¤µ¤ó¡Ê74ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÎÉ»Ò¤µ¤ó¡Ê75ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬É×¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·î¡¹7Ëü5,000±ß¤Û¤É¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È·î14.5Ëü±ß¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ìÔÂô¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿ÃÏ°è¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¡¢ÅÄÃæ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê77ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡£¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¾µÂú¡£º£¤µ¤éÀÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÁêÂ³¤Ê¤É¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤ÈÈÑ¤ï¤·¤¤¤È¡¢»ö¼Âº§¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢Æâ±ï¤ÎºÊ¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Í¡×
¤½¤¦¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î»à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤À¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÎÉ»Ò¤Ï¡£ÀÎ¡¢¤ªÇ¯´ó¤êÉ×ÉØ¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×
¤¿¤À2¿Í¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¿Í¤Ç¶á½ê¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¼êÂ³¤¤ÎËµ¤é¡¢¿¦°÷¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÆó¿Í¡¢¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤«¡©¡×
°µ¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¡Ö¤¨¤¨¡¢5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢Èá·à¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡£¿¦°÷¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¤Õ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤Þ¤Ï¸½ºß¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
Ç¯¶â»öÌ³½ê¿¦°÷¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿Èó¾ð
Ç¯¶â»öÌ³½ê¿¦°÷¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÀ¸·×¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÆ¤Ó¼ÁÌä¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤À¤«¤é5Ç¯Á°¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤¬¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¸ì¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£À¿¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤ÏÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ×ÉØ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¸·×¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿5Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢Á´³Û¤´ÊÖ´Ô¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì½Ö¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡£¤è¤¦¤ä¤¯¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿À¼¤Ï¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤Ë7Ëü5,000±ß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡£5Ç¯Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿¤é450Ëü±ß¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤¹¤°¤ËÊ§¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Þ¤¿¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼õµë¸¢¤Ï±Êµ×¤ËÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ »àË´¤·¤¿¤È¤
¢ º§°ù¤·¤¿¤È¤
£ Ä¾·Ï·ìÂ²¤Þ¤¿¤ÏÄ¾·Ï°ùÂ²°Ê³°¤Î¼Ô¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ´Ø·¸¤ò´Þ¤à¡Ë
¤ Î¥±ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Î¿ÆÂ²´Ø·¸¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È¤
¥ 30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡Ê»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤ºÊ¡Ë¤¬¼õµë¸¢È¯À¸¤«¤é5Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¤È¤
¦ °äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤È°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡Ê»Ò¤¬¤¤¤ëºÊ¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢30ºÐ¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÆüÁ°¤Ë°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ5Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¤È¤
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§º§¤Î¤Û¤«¡¢»ö¼Âº§¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±É¼¤ÎÂ³ÊÁ¤¬¡ÖÉ×¡ÊÌ¤ÆÏ¡Ë¡×¡ÖºÊ¡ÊÌ¤ÆÏ¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Æ±µï¤·¤ÆÀ¸·×¤òÆ±°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È5Ç¯´ÖÆ±µï¤·¡¢À¸·×¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬¡Ö»ö¼Â¾å¤Îº§°ù´Ø·¸¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ±µï¤ò³«»Ï¤·¤¿5Ç¯Á°¤ËÁÌ¤Ã¤Æ¼õµë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¿ô¤Ï581Ëü¿Í¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ8Ëü2,569±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¤¡¢Â¿³Û¤ÎÊÖ´Ô¤Þ¤ÇÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø[Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¹Í¤¨Êý]Âè13¡¡°äÂ²Ç¯¶â¡Ù
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù