¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È·ãÊÑ¡É»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¶»ËÏº·¯¡©¡×V·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÉ÷¤Î¡È·ãÊÑ¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿²ÃÆ£À¶»ËÏº
¡¡²ÃÆ£¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎºÇ¿·CM¤Ë½Ð±é¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¸øÇ§¤Î¥³¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA CHEE¡Ê¥ë¥Ê¥Á¡¼¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ²ÈMV¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥º¤È°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£°ìÀÎÁ°¤ÎV·Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡È·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤é¡¢RYUICHI¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÎ´°ì¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀ¶»ËÏº·¯¡©¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â»÷¹ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»É¤µ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
