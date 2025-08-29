『ヒックとドラゴン』×『NARUTO』 岸本斉史描き下ろしコラボビジュアル公開
漫画か・岸本斉史が描き下ろした、映画『ヒックとドラゴン』（9月5日公開）と人気漫画『NARUTO-ナルト-』のコラボビジュアルが公開された。
【動画】聴いたことがあるかも!? 日本オリジナル本予告映像
このビジュアルには、大空を羽ばたくヒックとトゥース、豪快に跳躍するナルトとガマ吉が描かれている。異なる世界の主人公たちが“友情と成長”をテーマに、次元を超えたグータッチで互いの勇気と冒険を分かち合う姿が印象的だ。
漫画『NARUTO-ナルト-』は、落ちこぼれの忍者・うずまきナルトが里の忍の長・火影（ほかげ）の名を受け継ぐ里一番の忍を目指し、仲間と共に成長していく物語。
映画『ヒックとドラゴン』は、2010年公開のアニメーション作品を実写化したもの。勇敢さが一人前の証とされるバイキングの世界を舞台に、落ちこぼれの少年ヒックが伝説のドラゴン・トゥースとの出会いを通して成長していく姿を描く。
忍の里とバイキング一族の島という、違う文化や世界を舞台にしながらも、ともに観る者の心を強く打つ“友情と成長”の物語を共通点に持つ両作品。“ヒックとトゥース”の大冒険は、果たしてどのような新次元へ観る者を導くことになるのか。コラボビジュアルからあふれ出る彼らが進む先に待つ未来への期待に胸が高鳴る。
■岸本斉史のコメント（全文）
アニメ『ヒックとドラゴン』は面白すぎたので僕ら漫画家仲間の間では完成度が高い傑作として通ってます。今度は実写、そりゃね、やっぱり面白すぎるよ！実写ドラゴンの背中は更に何倍も気持ちいい！飛べます！
