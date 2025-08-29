「ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅」最新回が放送に

テレ東の人気旅番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」。その最新回が８月３０日（土）夜6時30分から放送決定に。

【写真】過酷な旅に挑むのはこの三人！

惜しまれつつ１０年の歴史に幕を下ろした太川&蛭子の「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」。そして１９回目の放送で負け越し、無念の終了となった「ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z」…。



そんなバス旅シリーズが「ローカル路線バス乗り継ぎの旅 W」となって再始動したのが2023年７月。

「W」＝ウーマン３人の女子旅になってもアポなしガチンコ旅は変わらず、３泊４日でゴールを目指します！

その舞台は…

第６弾となる今回は、平昌オリンピック金メダリストで元スピードスケート選手の高木菜那（高の字ははしごだか）、俳優の中村静香、原幹恵の3人が登場。

今回は長野県・車山高原をスタートし、３泊４日で福島県・磐梯熱海温泉を目指すルート。

ゴールとなる磐梯熱海は、奥羽山脈の麓に位置する福島県郡山市の温泉地ですが、スタート早々、３人の前には南北に伸びる強敵・越後山脈が立ちはだかります。

越後山脈に挑み最短ルートで福島県を目指すか、迂回して新潟県、栃木県から福島県を目指すか…。

どのルートを選択しても険しい山々が立ち塞がる超難ルートとなっており、最後の最後まで選択に迫られバス探しに大苦戦。バスが無い!?宿が無い!? 容赦なく待ち受ける困難の数々…。

バス旅の洗礼を受けた３人は、果たして無事にゴールすることができるのか。地元の方とふれあい、地の名物を食べ、走って、叫んで、笑いあり涙あり!? ハプニング必至のアポなし珍道中をお楽しみに！

出演者コメント

■高木菜那

今回の路線バス乗り継ぎの旅Wは猛暑の中での旅でした。

気温が35度ある中でバスに乗ったり、歩いたりと1番過酷な旅だったと思います。それでも3人で力を合わせてゴールを目指しました！ぜひご覧ください！

■中村静香

今回、初参戦させていただきました！

目指すは長野県・車山高原〜福島県・磐梯熱海。気合充分で挑みましたが、その果てしない距離はフルマラソンを走った記憶が蘇り、体は満身創痍、そして痛いくらいの真夏の日差しには大変苦しめられました。でもその分、辿り着いた先で支えてくれる街の優しい方々に何度も心が救われ感謝しています！

これはただの旅ロケではなく、もはやドキュメント！？ 皆さんどうか温かい目で見届けてください！ 放送おたのしみに！

■原幹恵

初めてのバス旅！！

バスを乗り継ぎながら進む道のりは大変なこともありましたが、その分、景色や人との出会いが特別に感じられました。

3人で笑い合い支え合い、最初は全く読めなかった地図を少し読めるようになったのも旅の大きな収穫です！

ぜひ、私達と一緒にバス旅をしている気分で観ていただけたら嬉しいです。



≪番組概要≫

【タイトル】土曜スペシャル「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W 第6弾

長野県・車山高原〜福島県・磐梯熱海温泉」

【放送日時】2025年8月30 日（土）夜6時30分〜8時54分

【放送局】テレビ東京ほか

【配信】全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で。広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

【出演者】高木菜那、中村静香、原幹恵

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/sat/