2025年8月29日放送、NHK『あさイチ』のプレミアムトークに高橋文哉さんが登場。現在放送中の朝ドラ『あんぱん』辛島健太郎役やデビュー作の秘話などについて語ります。そこで、高橋さんが健太郎役について語った6月20日の記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしと、妻・暢の夫婦をモデルとした物語で＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。一方、その嵩の友人が辛島健太郎です。東京高等芸術学校時代の同級生で嵩より先に出征していましたが、小倉連隊で再会。学生時代も兵隊となった今も嵩のことを支え続けてくれる”真の友人”で、『それいけ！アンパンマン』のカレーパンマン的存在の健太郎。演じる高橋文哉さんがコメントを発表しました。

【写真】嵩とカレーを食べながら赤紙が来たことを報告したシーン

「あんぱん焼いてる？」と

――連続テレビ小説（朝ドラ）初出演となりますね。放送が始まって、反響はいかがですか？

朝ドラはずっと目標のひとつだったので、出演させていただくことができてすごくうれしいです。反響もたくさんいただいて。バラエティー番組でご一緒させていただいている先輩も見てくださっているようで、会うたびに「あんぱん焼いてる？」と言われて、「僕、焼かないんです」というくだりを毎週やっています(笑)。

――高橋さんは、健太郎をどう捉えて演じていますか？ また、今回初挑戦となる博多ことばはいかがですか？

皆さんにまっすぐで素直な男の子を想像してもらったときに、そのど真ん中にいるのが健太郎だと思っています。方言のおかげもあり、かわいらしさが前面に出るキャラクターなので、あざとくなりすぎないように意識して演じています。

博多ことばは、難しいです。最初は台本を読んでいても、何を言っているのか分からなくて、脳と舌が追いつかない状態でした。今はやっと、文字を読むと音が頭の中に出てくるようになってきた感じです。ただ、お芝居に気持ちが乗ると、方言が飛んでしまうことがあって。博多ことばは語尾が上がることが多いのですが、悲しくて音としては下げて言いたいときに、上げないといけない場面があると難しくて……。

そういうときは、方言指導の先生が別の言い方を提案してくださるので、安心感がありますし、いつも助けていただいています。

なるべくできるところはやろうと

――第10 週で健太郎に赤紙が届き、第11 週と第12 週では戦争シーンが描かれました。

嵩と二人でカレーを食べながら、赤紙が来たことを報告するシーンは、僕としても初めて見る健太郎だなと思いました。嵩と積み重ねてきた思い出があるからこそ、彼にむかって赤紙という言葉を口にするのがすごく苦しかったですし、カレーの味がしなかったことを今でも覚えています。今後の健太郎の人生においても、すごく記憶に残る日になるんだろうなと思いました。

戦争のシーンは、撮影しながらも、これが実際に起きていたのだということに、どうしても現実味が感られませんでした。しかし、それでも自分がお芝居で体感して演じなくてはいけないので、大きな責任があるなと思っています。

事前に、当時の戦争について記されている本を監修の方からいただいて。文面だけでは理解できないことは、聞いたり、自分で調べたりして臨みました。上の立場の人から手をあれることがたくさんあったそうで、お芝居の中でも目上の人と接するときには、緊張感を持って身構えていました。

戦争のシーンでは、常に背筋が伸びていた感覚があります。元々、健太郎を演じる上で、福岡から東京に出て来た子の雰囲気が出せればいいなと思い、５キロくらい増やしていたのですが、戦争のシーンに向けて１週間で５キロ落としました。



（『あんぱん』／(c)NHK

戦争中は芋を１日に１本しか食べられなかったとお聞きして、そこから自分も、干し芋を１日１枚食べるという生活を３日くらいやっていました。あとは乾パンを食べてみるなど、なるべくできるところはやろうといった気持ちでしたね。

キラキラした空気を届けたいと

――第７週では、メイコ(原菜乃華)が健太郎に恋心を抱くシーンもありました。

健太郎のギターに合わせてメイコちゃんが歌うシーンは、原さんの透き通るような歌声が印象的でした。この二人にしか作れない、キラキラした空気を届けたいと思いながらやっていました。

また、初めて二人でお芝居をしたのが、のらくろに似ていると言うシーンだったので、そこも思い入れの強い場面です。



（『あんぱん』／(c)NHK

健太郎を演じる上で、わざとらしくならないように、距離を近づける理由をたくさん探して。

のらくろの顔を思い出しながらメイコちゃんの顔をじーっと見ているのですが、メイコちゃんからすると見つめられているように感じるというのが、すれ違いコントのような恋だなと思います(笑)。

北村さんとの出会いはすごく大きい

――高橋さんは、健太郎と嵩の関係をどのように見ていますか？ 嵩を演じる北村さんの印象も教えてください。

嵩は、健太郎にないものを持っていて。全然似ていないのに、ずっと一緒にいられる、落ち着ける人です。

嵩に対する健太郎の言動は、全部にちゃんと愛があると思っていて。嵩が下を向いたときには、上を向けるように、あごをクイッとあげるのが健太郎なのかなと。お互いに高め合える二人だと思いますし、成長して変化もあるかもしれませんが、それでも変わらない二人でありたいなと思っています。

北村さんは、本当にやさしくて包容力のある方です。最初に人見知りしていた僕に、ふと「文哉はさぁ」と名前で呼んでくださって、キュンとしました(笑)。お互いに料理をするので、料理の話題で盛り上がったり、すごく仲良くしていただいて。

『あんぱん』からたくさんの影響をもらっていますが、なかでも北村さんとの出会いはすごく大きいです。お芝居への意識や現場でのたたずまいなど、いろいろなことを学ばせていただいているので、本当に出会えてよかったなと思います。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。