ドレッシングが決め手！鶏ささみの春雨サラダ【材料】（4人分）春雨 60~70gキュウリ 1本トマト 1個鶏ささ身 2~3本<下味>酒 大さじ 1塩 少々<ドレッシング>作り置き甘酢 大さじ 3しょうゆ 大さじ 2顆粒チキンスープの素 小さじ 1ショウガ汁 小さじ 2練りからし 小さじ 1ゴマ油 小さじ 1白ゴマ 大さじ 2【下準備】1、春雨は火を止めた熱湯に入れて10分置き、水に取ってよく洗い、水気を切って食べやすい長さに切る。＜ちょっとヒント＞ 春雨によってはゆでる場合がありますので、袋の表示に従って柔らかくもどしてください2、キュウリは水洗いして両端を切り落とし、斜め薄切りにする。更に細切りにして水に放ちザルに上げる。3、トマトは水洗いしてヘタをくり抜き、8つのくし切りにして食べやすい大きさに切る。4、鶏ささ身は厚みを半分に切って筋を引き、耐熱皿にのせて＜下味＞をからめてラップをかけ、電子レンジにかける。完全に火を通して常温まで冷まし、食べやすくさばく。5、＜ドレッシング＞を混ぜ合わせる。＜ちょっとヒント＞ 鶏ささ身をレンジにかけた時に出た蒸し汁はドレッシングに加えると旨みになります。6、白ゴマはフライパンに入れて香ばしく炒って冷ましておく。【作り方】1、器に春雨を広げ、キュウリ、トマト、鶏ささ身を盛り付け、＜ドレッシング＞をまわし掛け、ゴマを振り掛ける。