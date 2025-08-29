新車約159万円から！ カワサキ新「スーパースポーツ」発表！ 「新搭載便利機能」×「精悍グリーン」がオシャレ！ 新バイク「Ninja ZX-6R」を発表！

新カラーとグラフィックを変更！

カワサキモータースジャパンは「Ninja ZX-6R」のカラー・グラフィック変更モデルを発表しました。

2025年9月27日に発売が開始されます。

【画像】超カッコイイ！カワサキ新「Ninja ZX-6R」を画像で見る！（15枚）

いったいどのようなモデルなのでしょうか。

カワサキ「Ninja ZX-6R」

Ninja ZX-6Rは、サーキット性能とストリートでの実用性を両立させた中排気量スーパースポーツで、公道でもサーキットでもバランスよく楽しめるモデルです。

ライダーサポート技術としてはKQS（カワサキクイックシフター）、KTRC（カワサキトラクションコントロール）、パワーモード選択、KIBS（カワサキインテリジェントアンチロックブレーキシステム）など、高度な技術を搭載しています。

エクステリアは鋭い眼光を放つLED ヘッドライトなどを装備し、新世代Ninjaにふさわしいデザインを採用しています。

パワーユニットは水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ、636ccエンジンを搭載。スーパースポーツらしい高回転型エンジンで、鋭い加速性能が特徴です。

エンジンと車体をストリートでの走行性能に最適化することで、様々なライディングシーンで爽快なライディングを楽しめます。

ボディサイズは全長2025mm×全幅710mm×全高1105mm、シート高は830mm、最低地上高は130mmです。

今回の改良では、カラーとグラフィックが変更され、スマートフォンアプリから音声コマンドやナビ機能を利用できるようになります。

カラーは「ライムグリーン」「メタリックマットグラフェンスチールグレー × メタリックスパークブラック」「メタリックマットダークグレー × エボニー」の3色展開です。

車両本体価格（消費税込）は、159万5000円です。