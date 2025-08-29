¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¡×¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡¢³Ø±àº×¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¡É
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤¬16Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£³Ø±àº×¤Ç¤ÎÉÔ»×µÄÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê
¡û¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿ÃÓºê?¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿ÃÓºê¡£3¡Á4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ë³Ø±àº×¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö³Ú²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤¬¥µ¥¤¥ó¤Ï10Ëç¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢¿§»æ¤¬10ËçÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£10Ëç¤Î¤¦¤Á¡¢3Ëç¤Ï³Ø¹»¤ä¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÅÏ¤·¡¢»Ä¤ê¤Î7Ëç¤Ï´ÑµÒ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡È¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ! ¥¤¥¨¡¼¥¤!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£´ù¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ê¤ó¤«ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì7Ëç¤«? ¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿ô¤¨¤¿¤é12Ëç¤¢¤Ã¤Æ¡¢5ËçÁý¤¨¤Æ¤ë¤Î¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó? ¿¿»÷¤Æ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤Îµ¶Â¤¤òµ¿¤¦¤â¡¢ÃÓºê¤Ï¡¢¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Î¿Í¤â¡È¤Ê¤ó¤Ç12Ëç¤¢¤ó¤Î?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³ØÀ¸¤â¡È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢12Ëç¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò´ÑµÒ¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°¸Ì¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éÁ´Éô¸«¤Æ¤ë¤±¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£Ææ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÃÓºê¡£¿§»æ¤Ï¤½¤â¤½¤â10Ëç¤·¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿ÃÓºê¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¿¤È¤«? ¥¤¥¿¥º¥é¤Ç¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç? Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤? ¤³¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È¤º¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¡£¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤ò³«Àß¡£¹¥°æ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ä¼èºà¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²øÃÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ²øÃÌ¤òÊ¹¤¯´ë²è¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç700ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï53Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
