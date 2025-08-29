今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第110話が29日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は引っ越しをして羽多子（江口のりこ）と同居生活を始める。そんな中、電話に出た羽多子が、嵩に来たラジオドラマの脚本の依頼を受けてしまう。焦る嵩にのぶが謝ると、嵩は何かを思い出し、ある絵を取り出す。嵩が語るストーリーに引き込まれたのぶは、子どもとお母さんの話だからと書くことをためらう嵩の背中を押す。翌日、嵩が書き上げた「やさしいライオン」がラジオから流れる−。登美子（松嶋菜々子）、千代子（戸田菜穂）らも聞いていた。

「やさしいライオン」のブルブルとムクムクの話に、ネットも涙。また、来週予告のヤムおんちゃん（阿部サダヲ）の姿に反応した。

X（旧ツイッター）には「マンションに引っ越し」「昨日ボロ屋言われたから転居したんか？！w」「財力あるの〜」「沢城みゆき?」「今日は出演者たくさん」「おかんのアポロジョークw」「健ちゃん髪の毛スッキリ！」「悲しすぎる話だぞ」「ブルブル…泣」「ヤバい……朝から泣く」「ブルブルとムクムク 朝から泣かせていただきました」「嵩の作品が人々の心に届いていく感じのシーン、多くなってきた気がする」「千代子さんがポロボロ泣いてる」「沢城みゆきさん、さすがすぎる」「沢城みゆきさんの声の演技、さすがやでぇ…」「なるほど！ここで沢城みゆきとボニージャックス」「来週ヤムさんがいる！」「手塚、動きます」「あ！どろろの原稿！」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。