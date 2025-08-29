夏の甲子園で沖縄尚学が優勝を決めてから早６日。「もう一つの高校野球」がきょう２９日決勝を迎える。 今年で７０回を迎えた全国高等学校軟式野球選手権大会。 決勝に駒を進めたのは、４連覇を狙う東海・岐阜代表の中京高校と、２０２２年以来３年ぶりの決勝進出となった大阪府代表・あべの翔学だ。

■準決勝サヨナラ勝利の中京 ４連覇に向け良い流れを継続できるか

中京高校は１回戦・２回戦を共に１０−０、１６−０と大差で勝ち上がってきた。

しかし、昨日２８日に行われた準決勝では、専大北上相手にチャンスの場面は作るものも、なかなか１点が入らない展開が続いた。

対戦相手の専大北上は軟式野球部専用のグランドを持っていない。

監督がバスを運転し地域の球場まで選手を送迎する。そのような環境でも、専大北上は秋・春の東北大会を無敗で勝ち上がってきた。

決して恵まれているとはいえない環境で日本一を目指してきた岩手の少年たちは意地を見せ、７回、８回と満塁のチャンスを作り今大会無失点の王者を追い詰める。

しかし、あと一本が出ないまま０−０で迎えた９回ウラ、中京高校４番田口がチャンスメイクをすると、打席には５番曽我。

「自分が決めようと思って打席に入りました」と初球をセンターにはじき返し、タイムリーヒットでサヨナラ勝ちを収めた。

４番を打つ田口は「最後の夏を最高の形で終わりたい」と語る。４連覇に向けてこのいい流れを今日も継続できるか注目だ。

■２年生主将率いるあべの翔学 「チーム力」で初優勝めざす

対するあべの翔学は大阪大会から６試合連続無失点で準決勝まで勝ち上がってきた。

しかし、２点を先制した後、今大会無失点を続けてきた守備が乱れ始める。

６回と８回に悪送球でそれぞれ１点を失い、東京代表の早大学院に遂に追いつかれてしまう。勝負は延長タイブレークまでもつれ込んだ。

しかし、１アウト満塁で迎えた１０回表、５番北風のタイムリーヒットで勝ち越すと、１０回ウラは２度の悪送球を払拭するようなライトからの好返球で無失点に切り抜け、３年ぶりの決勝進出を決めた。

２年生ながら主将を務める増野は「チーム力がある強いチームだと思う」と話す。

前回出場した２０２２年は決勝で中京高校に敗れ準優勝で終わった。OBの思いも背負い、チーム一丸となり悲願である初優勝を目指す。

”もう一つの高校野球”は兵庫県明石市、明石トーカロ球場できょう９時３０分プレイボール。毎日新聞公式サイト、ＧＡＯＲＡオンデマンド、バーチャル高校野球でライブ配信される。

大会史上初となる４連覇か、それとも３年越しのリベンジを果たし悲願の初優勝か。

軟式球が紡ぐ熱いドラマの結末に注目が集まる。