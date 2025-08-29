日本時間では2025年9月10日の午前2時に開催されるApple（アップル）の新製品発表会。iPhone 17シリーズ、楽しみです。

同時に発表が期待されているのが、AirPods Pro 3。今回期待すべきは音よりもヘルス機能になりそう。

ヘルスメカとしてのイヤフォン

AirPods Pro 3で最初に期待されるのは、イヤフォンらしくANC機能の向上。ただし、目玉となるのはウェアラブルヘルス端末としての機能です。Apple事情通のマーク・ガーマン氏いわく、心拍数モニタリング機能が搭載されるといいます。Apple Watchに搭載されているヘルス系機能の一部をイヤフォンにも…と思えば、Appleにとって何も難しい話ではありません。

昨今のワイヤレスイヤフォンは、AIを活用した高いANC性能にカスタマイズイコライザーなど、非常に高性能。逆に言えば、オーディオとしてはかなり満足度が高く成長の余地はあまり残されていないように感じます。となれば、目をつけるのは身につけるものとしてヘルス系機能の搭載です。

2019年のインタビューで、Appleのティム・クックCEOは「もし未来を広く見据えて振り返り、人類へのApple最大の貢献は何かと問うなら、それはヘルスだと思います」と語っており、Appleという企業の中でヘルス系サービスが重要な立ち位置を担っていることがわかります。

心拍数モニタリングを皮切りに、ストレスや体温、スリープモニタリングなどの複数ヘルス機能をAirPodsが備えてくる可能性は大いにありますね。

Apple傘下のBeats（ビーツ）では、すでにPowerbeats Pro 2で心拍数モニタリング機能が実装されています。が、心拍数モニタリングをしながら音楽を聴くことができないという、多くの人にとって非常に不便な仕様になっています。

イヤフォンにヘルス機能を搭載するなら、音楽を聴くという基本はそのままが理想。AirPods Pro 3ではブレイクスルーを期待したいところ。