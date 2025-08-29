¡Ö¤ª¤Þ¤¨²¿¼þÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡× È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ëº¸¤Ø¡ÄÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¾·¤¤¤¿ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡ÈÆ°¤¡É¤Ë²òÀâ¼Ô¶ì¸À¡Ö¥¯¥ê¥¢¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè26Àï Coke Zero Sugar 400¡¿¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î25Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥·¥åÄ¾Á°¤Î¡ÈÆ°¤¡É¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè26Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤òÁè¤¦¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¬¡¢26Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾Á°¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤Î18¼þÌÜ¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥®¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Î34¹æ¼Ö¤È¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î45¹æ¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¸¢¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÏÌ¤¾¡Íø¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀïÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Âæ¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥¹¤Î¥¤¥óÂ¦¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥·¥óÁ°Éô¤òÇËÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥«¥à¥ê¤Ï¡¢¸åÊý¤ò¸þ¤¤¤¿»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯Áö¹Ô¤·¤Æ¼«ÎÏ¤Ç¥Ô¥Ã¥È¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¯¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ÈµëÌý¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢°ìÃ¶¥³¡¼¥¹¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ô¼þ¸å¤Ë¤ÏºÆÅÙ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÊä½¤¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥®¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤¬¥³¡¼¥¹¤Î¥¤¥óÂ¦¤Ø´ó¤»¤¿ºÝ¤Ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¥«¥à¥ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤¬¥®¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥í¡¼¥é¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¢¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¯¥ê¥¢¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ê¥®¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê¥Þ¥·¥ó¤¬¡ËÈ´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥¯¥ê¥¢¡Ù¤È¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤¬¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥«¡¼±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ÅíÅÄ»á¤Ï¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¿´¾ð¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤ÇÍè¤ë¡©¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨²¿¼þÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö²¶¤¬º£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¼«¿È¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª30ÈÖÂæ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÊ³Æ®¤·Â³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë21°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¸«»ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë