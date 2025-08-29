日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2913（-6.0　-0.21%）
ホンダ　1663（-0.5　-0.03%）
三菱ＵＦＪ　2263（-4.5　-0.20%）
みずほＦＧ　4901（-6　-0.12%）
三井住友ＦＧ　4048（-15　-0.37%）
東京海上　6432（-32　-0.50%）
ＮＴＴ　157（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2586（-2.5　-0.10%）
ソフトバンク　232（-0.7　-0.30%）
伊藤忠　8319（-25　-0.30%）
三菱商　3306（-5　-0.15%）
三井物　3384（+8　+0.24%）
武田　4400（-31　-0.70%）
第一三共　3600（+8　+0.22%）
信越化　4599（+2　+0.04%）
日立　4128（+14　+0.34%）
ソニーＧ　4114（-29　-0.70%）
三菱電　3621（0　0.00%）
ダイキン　18691（-59　-0.31%）
三菱重　3821（+20　+0.53%）
村田製　2433（-7.5　-0.31%）
東エレク　20901（+151　+0.73%）
ＨＯＹＡ　19270（+20　+0.10%）
ＪＴ　4708（-16　-0.34%）
セブン＆アイ　1932（+15　+0.78%）
ファストリ　47346（+256　+0.54%）
リクルート　8699（+9　+0.10%）
任天堂　13425（-5　-0.04%）
ソフトバンクＧ　16088（+178　+1.12%）
キーエンス（普通株）　57749（+469　+0.82%）