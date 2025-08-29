日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2913（-6.0 -0.21%）
ホンダ 1663（-0.5 -0.03%）
三菱ＵＦＪ 2263（-4.5 -0.20%）
みずほＦＧ 4901（-6 -0.12%）
三井住友ＦＧ 4048（-15 -0.37%）
東京海上 6432（-32 -0.50%）
ＮＴＴ 157（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2586（-2.5 -0.10%）
ソフトバンク 232（-0.7 -0.30%）
伊藤忠 8319（-25 -0.30%）
三菱商 3306（-5 -0.15%）
三井物 3384（+8 +0.24%）
武田 4400（-31 -0.70%）
第一三共 3600（+8 +0.22%）
信越化 4599（+2 +0.04%）
日立 4128（+14 +0.34%）
ソニーＧ 4114（-29 -0.70%）
三菱電 3621（0 0.00%）
ダイキン 18691（-59 -0.31%）
三菱重 3821（+20 +0.53%）
村田製 2433（-7.5 -0.31%）
東エレク 20901（+151 +0.73%）
ＨＯＹＡ 19270（+20 +0.10%）
ＪＴ 4708（-16 -0.34%）
セブン＆アイ 1932（+15 +0.78%）
ファストリ 47346（+256 +0.54%）
リクルート 8699（+9 +0.10%）
任天堂 13425（-5 -0.04%）
ソフトバンクＧ 16088（+178 +1.12%）
キーエンス（普通株） 57749（+469 +0.82%）
