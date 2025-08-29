東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値146.93　高値147.49　安値146.66

148.22　ハイブレイク
147.86　抵抗2
147.39　抵抗1
147.03　ピボット
146.56　支持1
146.20　支持2
145.73　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1683　高値1.1697　安値1.1629

1.1778　ハイブレイク
1.1738　抵抗2
1.1710　抵抗1
1.1670　ピボット
1.1642　支持1
1.1602　支持2
1.1574　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3513　高値1.3531　安値1.3483

1.3583　ハイブレイク
1.3557　抵抗2
1.3535　抵抗1
1.3509　ピボット
1.3487　支持1
1.3461　支持2
1.3439　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8013　高値0.8031　安値0.7994

0.8068　ハイブレイク
0.8050　抵抗2
0.8031　抵抗1
0.8013　ピボット
0.7994　支持1
0.7976　支持2
0.7957　ローブレイク