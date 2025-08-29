東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値146.93 高値147.49 安値146.66
148.22 ハイブレイク
147.86 抵抗2
147.39 抵抗1
147.03 ピボット
146.56 支持1
146.20 支持2
145.73 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1683 高値1.1697 安値1.1629
1.1778 ハイブレイク
1.1738 抵抗2
1.1710 抵抗1
1.1670 ピボット
1.1642 支持1
1.1602 支持2
1.1574 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3513 高値1.3531 安値1.3483
1.3583 ハイブレイク
1.3557 抵抗2
1.3535 抵抗1
1.3509 ピボット
1.3487 支持1
1.3461 支持2
1.3439 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8013 高値0.8031 安値0.7994
0.8068 ハイブレイク
0.8050 抵抗2
0.8031 抵抗1
0.8013 ピボット
0.7994 支持1
0.7976 支持2
0.7957 ローブレイク
