【40までにしたい10のこと 第9話】慶司、雀のお見舞いに行く
【モデルプレス＝2025/08/29】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第9話が、29日に放送される。
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
◆「40までにしたい10のこと」第9話あらすじ
風邪で会社を休んだ雀（風間俊介）は、慣れた様子でひとり療養をしていた。そこに仕事終わりの慶司（庄司浩平）が心配してお見舞いにやってくる。風邪がうつるからと拒む雀をよそに家に上がった慶司は「たまには頼ってほしい」と語りかけ、雀が眠りにつくまで優しく寄り添う。
後日、回復した雀と慶司はリストのひとつ「千疋屋のパフェ」に挑戦しに出かけるが、思いがけず同僚の田中（平井亜門）と鉢合わせしてしまい…。
