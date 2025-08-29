お笑い芸人の日本一おもしろい大崎（35）が、27日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。億万長者の超大物実業家と仲が良いことをアピールした。

この日、大崎はカカロニ栗谷から「どんどん先輩に媚びていってさあ。こいつ、売れてる先輩と仲良くて。で、（先輩と）仲良くなるじゃないですか。そしたらもっと売れてる先輩とメシ行けるようになるじゃないですか。そしたらこいつ、ここ（下の先輩）を“切る”んです。今、浜田（雅功）さんにまでたどりついた」と暴露された。

レインボーのジャンボたかおが「途中で“切った”人、誰なんだよ？」と突っ込むと、大崎は「あのー、（さらば青春の光の）東ブクロさん」とあっさり明かした。そして「申し訳ない。ブクロさん、切った。ゴルフの誘い、全部断ってる」と続けた。

しかし大崎は「でも逆にお前ら、俺と仲良くしとけば、（自分は）前澤社長と仲良いからな」と豪語し、衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏の名を出した。ジャンボたかおから「本当なの？」と聞かれると、大崎は「ほんとだ。こないだ、静岡にある、日本一美味しい天ぷら屋に行ってきた」と”親しい関係“を強調した。さらに「あの人凄いぞ。（福岡の）博多の屋台の店にわざわざ自分の家からワインを送って、自分が次の日そこで食べるから。博多のおでんとかと高級な何百万のワインを一緒に飲んでる。そのくらいの人と俺は付き合いがあるんだ」などと自慢した。