安藤智哉がJ1トップのデータを記録

日本サッカー協会（JFA）は8月28日に9月のアメリカ遠征に向けた日本代表メンバーを発表した。

アビスパ福岡の26歳DF安藤智哉が7月のE-1選手権に続いて代表入りを決めたなか、今季記録したJ1トップのデータに注目が集まっている。

安藤は今季J1リーグ28試合に出場し、DFながらチームトップとなる4ゴールをマーク。福岡の攻守を支える主力として活躍を見せている。7月のE-1選手権では2試合に出場して大会優勝に貢献。日本代表ではセンターバック陣に負傷が相次いでおり、国内組の選手たちにも活躍が期待される。

そのなかで、データ会社「オプタ」の公式X（旧ツイッター）が安藤が今季のJ1で叩き出したデータに注目。安藤は今季のJ1でトップとなるデュエル勝率「72.8%」を記録。ヒートマップを見ると、CBとは思えないほどの広範囲になっており、局面ごとに重要な役割を果たしている。SNSでは「安藤強すぎる！あと分布が広い！」「彼のポジションはどこでしょう」「CBのはずなんだけど分布が意味わかんないな」などコメントが寄せられ、海外組も交えた代表戦での活躍に期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）